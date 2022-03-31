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Недвижимость
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Где снять недорогую квартиру в Сочи: рейтинг цен районов города

Дата публикации: 31 мар 2022
Где снять недорогую квартиру в Сочи: рейтинг цен районов города
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Каждый год Сочи становится местом притяжения для тысяч людей. В статье расскажем, в каких районах Сочи можно дешево снять квартиру, а какие районы города, наоборот, самые дорогие. Данные подготовлены аналитическим центром Домклик и основаны на анализе тысяч объявлений, актуальных на середину марта 2022 года. 

Самые дешевые районы Сочи для аренды однушек

Из графика ниже видно, что дешевле всего снять однушку в Сочи сейчас можно в Лазаревском районе. Ну а самым дорогим аналитики назвали Адлерский район города.

Где снять недорогую квартиру в Сочи: рейтинг цен районов города №1

Аналитики также отмечают, что средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Сочи составляет 28,7 тыс. рублей. Это значит, что если вы будете снимать однушку, например, в Лазаревском районе, то сэкономите 10,2 тыс. рублей в месяц.

Самые дешевые районы Сочи для аренды двушек 

Что касается аренды двухкомнатных квартир, тут ситуация совсем другая: районы буквально поменялись местами. Лидером по доступности цен становится Адлерский район, а на другом конце списка —  Лазаревский. Из графика заметно, что цены на аренду двушек в этих районах Сочи отличаются друг от друга в полтора раза.

Где снять недорогую квартиру в Сочи: рейтинг цен районов города №2

Также аналитики Домклик отмечают, что средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Сочи составляет 43,3 тыс. рублей. Это значит, если вы будете снимать бюджетную квартиру в Адлерском районе, а не в районе со средними ценами, можете сохранить 5,6 тыс. рублей в месяц.

Самые дешевые районы Сочи для аренды трёшек

Из графика видно, что дешевле всего снять трехкомнатную квартиру в Сочи можно в Центральном районе — 76,4 тыс. рублей. Самым дорогим становится Адлерский район с показателем в 148,9 тыс. рублей в месяц. Лазаревский район не попал в рейтинг — на момент проведения исслодования объявлений об аренде трешек в этом районе не оказалось.

Где снять недорогую квартиру в Сочи: рейтинг цен районов города №3

Аналитики также отмечают, что средняя стоимость аренды трехкомнатной квартиры в Сочи составляет 95 тыс. рублей. Это значит, что аренда трёшки в Адлерском районе в среднем стоит почти на 54 тыс. рублей в месяц дороже средней цены по городу. 

Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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