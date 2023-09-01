Рефинансирование ипотеки других банков: условия и требования программы
- Условия рефинансирования по базовой программе
- Требования к заёмщикам
- Требования к недвижимости
- Документы для подачи заявки
- Документы после одобрения заявки
- Условия рефинансирования по льготной программе «Семейная ипотека»
- Требования к заёмщикам
- Требования к недвижимости
- Документы для подачи заявки
- Часто задаваемые вопросы
В статье расскажем о том, что рефинансирование ипотеки и об условиях программы рефинансирования в СберБанке.
Рефинансирование ипотеки — это процесс замены одного кредита на другой. Простыми словами, рефинансирование — это перекредитование. Оно может быть полезно, если вы хотите снизить ежемесячные платежи по ипотеке, увеличить срок выплаты кредита или снизить процентную ставку по ипотеке.
В Сбере можно рефинансировать ипотеку как по базовым условиям, так и по условиям льготной «Семейной ипотеки», если выполнены требования к её получению.
Расскажем об обоих вариантах по порядку.
Условия рефинансирования по базовой программе
Валюта кредита
Рубли РФ
Минимальная сумма кредита
300 000 рублей
Максимальная сумма кредита
На погашение ипотеки в другом банке: до 27 500 000 рублей
На цели личного потребления: 2 500 000 рублей
Не должна превышать меньшую из величин:
- 85% стоимости недвижимости, указанной в отчёте об оценке для недвижимости с оформленным правом собственности или в договоре инвестирования строительства для строящейся недвижимости;
- сумму остатков основного долга и текущих процентов по рефинансируемым кредитам, а также сумму, запрошенную заёмщиком или созаёмщиками на цели личного потребления
Срок кредита
До 30 лет
Рефинансируемые кредиты
Если ипотечный договор был заключен до 12 июня 2022 года, можно рефинансировать ипотеку с первого дня действия кредитного договора, если позднее, то с даты заключения кредитного договора должно пройти не менее 180 дней.
Оставшийся срок кредита — не менее 90 дней.
Первичный кредит должен был быть выдан на покупку недвижимости
По кредиту должна отсутствовать просроченная задолженность
С помощью программы можно рефинансировать один ипотечный кредит, предоставленный иной кредитной организацией, на цели:
- приобретения или строительства недвижимости, а также для оплаты капитального ремонта
- рефинансирования (перекредитования) ипотечного кредита или займа, ранее предоставленного иной кредитной организацией или юрлицом на цели приобретения или строительства недвижимости, включая оплату капитального ремонта.
СберБанк не ограничивает количество предыдущих рефинансирований (перекредитований) по ипотечному кредиту. Главное, чтобы первичный кредит в рамках рефинансируемой ипотеки был предоставлен на цели приобретения или строительства недвижимости.
Обеспечение по кредиту
Залог недвижимости (апартаменты, квартира, комната, дом, таунхаус), на покупку которой предоставлен рефинансируемый кредит, либо залог недвижимости, которая является обеспечением по рефинансируемому кредиту:
на этапе строительства — залог прав требования участника долевого строительства (иных прав, приобретённых по договору инвестирования), при этом недвижимость должна находиться в объекте, аккредитованном СберБанком
после государственной регистрации права собственности на закладываемую недвижимость или при приобретении готового объекта недвижимости — залог приобретённой или построенной недвижимости
Если недвижимость приобретена за счёт рефинансируемой ипотеки, она может находиться в обременении у другого банка.
Страхование
Обязательно для залогового имущества, страхование жизни и здоровья — по желанию
Требования к заёмщикам
- Возраст заёмщика на момент выдачи кредита — от 21 года;
- Возраст на момент погашения кредита — 75 лет;
- Стаж работы — не менее 3 месяцев на текущем месте работы;
- Гражданство — Российская Федерация;
- Привлечение созаёмщиков — созаёмщиками могут выступать не более 3-х физических лиц, чей доход учитывается при расчёте кредита. Требования к созаёмщику аналогичны требованиям, предъявляемым к заёмщику.
❗️Супруг(а) основного заёмщика является созаёмщиком в обязательном порядке, вне зависимости от платежеспособности и возраста*.
*За исключением случаев наличия действующего брачного договора/нотариального согласия супруга(и) на заключение кредитного договора или отсутствия гражданства РФ.
Требования к недвижимости
Кредитуемая недвижимость
По базовой программе рефинансировать можно кредит на покупку:
- квартиры;
- комнаты;
- таунхауса;
- жилого дома;
- апартаментов;
- части квартиры, жилого дома или таунхауса;
- жилого помещения с земельным участком или долей в праве собственности на земельный участок.
Рефинансирование предоставляется на приобретение или строительство одного объекта недвижимости.
Требования к кредитуемой недвижимости
Недвижимость должна быть на территории РФ. Покупка или инвестирование — только за счёт рефинансируемой ипотеки.
После выдачи ипотеки недвижимость регистрируется в собственность:
- основного заёмщика;
- основного заёмщика и его созаёмщиков;
- основного заёмщика, его супруга/супруги или заёмщика, их родителей и детей.
Недвижимость не должна находиться под арестом и быть обременена правами третьих лиц, кроме прав заёмщика. Права собственности должны быть зарегистрированы согласно законодательству.
В залог можно оформить квартиру в многоквартирном доме с незаконными перепланировками, кроме:
- демонтажа несущих конструкций здания, исключение: оконный блок;
- переноса газового оборудования за пределы кухни без разрешения;
- переноса радиаторов, подключённых к общедомовой системе горячего водоснабжения, на балкон или лоджию;
- изменения общих границ жилья;
- устройства лоджии или террасы на 2 этаже и выше без соответствия техническим документам.
Документы для подачи заявки
- паспорт заёмщика и созаёмщика (при наличии) с отметкой о регистрации;
- документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания (при наличии временной регистрации);
- документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость заемщика и созаемщика (при наличии).
По каждому рефинансируемому кредиту должны быть предоставлены сведения
- номер кредитного договора;
- дата заключения кредитного договора;
- срок действия кредитного договора или срок возврата кредита;
- сумма и валюта кредита;
- процентная ставка;
- ежемесячный платёж;
- платёжные реквизиты первичного кредитора (в том числе реквизиты счёта для погашения рефинансируемого кредита).
Данные сведения необходимо подтвердить, предоставив в банк любой из документов: кредитный договор, график платежей, уведомление о полной стоимости кредита, документ, подтверждающий изменение реквизитов первичного кредитора.
Банк оставляет за собой право при рассмотрении заявки на кредит дополнительно запросить у клиента сведения о рефинансируемом кредите:
- об остатке ссудной задолженности по рефинансируемому кредиту с начисленными процентами;
- о наличии/отсутствии текущей просроченной задолженности и просроченной задолженности в течение последних 12 месяцев.
Такие сведения должны быть подтверждены документом от банка-кредитора по рефинансируемому кредиту (справкой, выпиской или иным документом). Сведения должны быть актуальными на дату предоставления в СберБанк.
Реквизиты для погашения рефинансируемой ипотеки
Передайте в СберБанк реквизиты для погашения ипотеки в другом банке. Если во время подачи заявки и оформления ипотеки реквизиты изменятся, СберБанк не сможет рефинансировать ипотеку. Вам нужно будет подать заявку с новыми реквизитами.
Если вы продавали или переводили ипотеку в другие банки или организации перед рефинансированием, предоставьте в СберБанк документ с новыми реквизитами при подаче заявки.
Документы после одобрения заявки
- Документы по недвижимости. Загрузите их в личном кабинете после принятия решения Банком о выдаче кредита.
- Согласие на залог недвижимости. Понадобится, если в числе залогодателей (зарегистрированных собственников) недвижимости есть несовершеннолетние. Согласие можно получить в органах опеки и попечительства.
Условия рефинансирования по льготной программе «Семейная ипотека»
Процентная ставка
От 6% годовых
Валюта кредита
Рубли РФ
Минимальная сумма кредита
300 000 рублей
Максимальная сумма кредита
12 000 000 рублей — для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области
6 000 000 рублей — для других регионов
Срок кредита
До 30 лет
Период действия программы
До 1 июля 2024 года — для граждан РФ с ребёнком, который родился с 01.01.2018 до 31.12.2023
До 31 декабря 2027 года — для граждан РФ, у которых есть ребёнок с инвалидностью, родившийся до 31.12.2023
Цель кредита
Рефинансирование ипотеки, которая была оформлена в другом банке на покупку готового или строящегося жилья от застройщика или инвестора.
Ипотеку можно рефинансировать, если:
- ипотечный договор был заключён до 12 июня 2022 года, можно рефинансировать ипотеку любого банка с первого дня действия кредитного договора, если позднее, то с даты заключения кредитного договора должно пройти не менее 180 дней;
- оставшийся срок кредита — не менее 90 дней;
- кредит был выдан на покупку недвижимости в новостройке;
- нет просроченных задолженностей.
Обеспечение по кредиту
Залог квартиры, дома или таунхауса, на покупку которых была оформлена рефинансируемая ипотека.
Для строящейся недвижимости обеспечением будет залог прав требования участника долевого строительства и другие права, полученные по договору инвестирования. Застройщик должен быть аккредитован СберБанком.
Если куплена готовая недвижимость или на неё получена государственная регистрация права собственности, залогом станет эта недвижимость.
Недвижимость может быть в обременении у другого банка, если её купили за счёт рефинансируемой ипотеки.
Страхование
Обязательно для залогового имущества, страхование жизни и здоровья — по желанию
Требования к заёмщикам
- Возраст заёмщика на момент выдачи кредита — от 21 года;
- Возраст на момент погашения кредита — 75 лет;
- Стаж работы — не менее 3 месяцев на текущем месте работы;
- Гражданство — Российская Федерация;
- Привлечение созаёмщиков — созаёмщиками могут выступать не более 3-х физических лиц, чей доход учитывается при расчёте кредита. Требования к созаёмщику аналогичны требованиям, предъявляемым к заёмщику.
❗️Супруг(а) основного заёмщика является созаёмщиком в обязательном порядке, вне зависимости от платежеспособности и возраста*.
*За исключением случаев наличия действующего брачного договора/нотариального согласия супруга(и) на заключение кредитного договора или отсутствия гражданства РФ.
Дополнительно к стандартным требованиям
- Гражданство РФ супруга/супруги или заёмщика;
- Гражданство РФ ребёнка.
Требования к созаёмщику
- При расчёте максимальной суммы кредита учитывается доход созаёмщика.
- Созаёмщик и заёмщик могут не состоять в браке.
- Родителем ребёнка может быть заёмщик или созаёмщик.
- Супруг или супруга заёмщика не может стать созаёмщиком, если в брачном договоре упоминается режим раздельной собственности.
Остальные требования к созаёмщику и заёмщику одинаковые.
Требования к недвижимости
Кредитуемая недвижимость
По льготным условиям рефинансировать можно кредит на покупку:
- квартиры;
- таунхауса;
- жилого дома;
- жилого помещения с участком.
Рефинансирование предоставляется на приобретение или строительство одного объекта недвижимости.
Недвижимость должна быть на территории РФ. Покупка или инвестирование — только за счёт рефинансируемой ипотеки.
После выдачи ипотеки недвижимость регистрируется в собственность:
- основного заёмщика
- основного заёмщика и его созаёмщиков
- основного заёмщика, его супруга/супруги или заёмщика, их родителей и детей
Требования к кредитуемой недвижимости
Недвижимость не должна находиться под арестом и быть обременена правами третьих лиц, кроме прав заёмщика. Права собственности должны быть зарегистрированы согласно законодательству.
В залог можно оформить квартиру в многоквартирном доме с незаконными перепланировками, кроме:
- демонтажа несущих конструкций здания, исключение: оконный блок;
- переноса газового оборудования за пределы кухни без разрешения;
- переноса радиаторов, подключённых к общедомовой системе горячего водоснабжения, на балкон или лоджию;
- изменения общих границ жилья;
- устройства лоджии или террасы на 2 этаже и выше без соответствия техническим документам.
Документы для подачи заявки
- паспорт заёмщика и созаёмщика с отметкой о регистрации, если она есть;
- документ о временной регистрации по месту пребывания;
- документы о финансах и занятости заёмщика и созаёмщика, если они есть;
- СНИЛС от заёмщика и супруга или супруги;
- свидетельство о рождении ребенка;
- справка об установлении инвалидности ребёнка, выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
По рефинансируемому кредиту должны быть предоставлены сведения
- номер кредитного договора;
- дата заключения кредитного договора;
- срок действия кредитного договора или срок возврата кредита;
- сумма и валюта кредита;
- процентная ставка;
- ежемесячный платёж;
- платёжные реквизиты первичного кредитора (в том числе реквизиты счёта для погашения рефинансируемого кредита).
Чтобы подтвердить данные, предоставьте в банк любой документ: кредитный договор, график платежей, уведомление о полной стоимости кредита, документ об изменении реквизитов заёмщика.
СберБанк может запросить актуальные данные про:
- остаток задолженности с начисленными процентами;
- наличие просроченной задолженности: текущей и за последний год.
Банк поможет подтвердить данные по рефинансируемой ипотеке: справкой, выпиской или другим документом.
Реквизиты для погашения рефинансируемой ипотеки
Передайте в СберБанк реквизиты для погашения ипотеки в другом банке. Если во время подачи заявки и оформления ипотеки реквизиты изменятся, СберБанк не сможет рефинансировать ипотеку. Вам нужно будет подать заявку с новыми реквизитами.
Если вы продавали или переводили ипотеку в другие банки или организации перед рефинансированием, предоставьте в СберБанк документ с новыми реквизитами при подаче заявки.
Документы, которые нужны после одобрения заявки:
- Документы по недвижимости. Загрузите их в личном кабинете после принятия решения Банком о выдаче кредита.
- Согласие на залог недвижимости. Понадобится, если в числе залогодателей (зарегистрированных собственников) недвижимости есть несовершеннолетние. Согласие можно получить в органах опеки и попечительства.
Часто задаваемые вопросы
— Какие плюсы у рефинансирования ипотеки?
Рефинансирование удобно по нескольким причинам:
- Выплачивать один кредит проще, чем несколько: одна дата платежа, один платёж, один счёт
- Выплачивать один кредит дешевле: один ежемесячный платёж будет ниже, чем несколько платежей с более высокими процентными ставками
- При желании вы можете получить дополнительные деньги на личные нужды
— Как работает рефинансирование в СберБанке?
Банк одобряет кредит и вносит средства на ваш счёт в другом банке, чтобы вы смогли погасить предыдущие кредиты.
— У меня есть материнский капитал. Его можно использовать для рефинансирования?
Да, можно. Материнский капитал можно потратить на первоначальный взнос по ипотеке или на досрочное погашение. Вы можете использовать его частично или полностью, а при желании — добавить собственные средства.
— Может ли измениться процентная ставка по рефинансированию, пока я буду выплачивать кредит?
В течение срока выплаты процентная ставка по вашему договору не изменится.
— Как правильно рассчитать сумму в ипотечном калькуляторе?
В поле «Стоимость недвижимости» укажите общую сумму, которая включает: первоначальный взнос, средства которые уже были потрачены на строительство и необходимую сумму кредита. Всё это будет отражать стоимость будущего объекта. Если кредит также нужен для покупки земли под строительство, включите в общую сумму и стоимость земли.
— Нужно ли дополнительное обеспечение на период строительства дома?
Всё зависит от стоимости земли, на которой будет строиться дом. Если залоговая стоимость участка будет больше суммы кредита, то дополнительное обеспечение не нужно. Если залога земли недостаточно, можно снизить сумму кредита или предоставить дополнительное обеспечение на период строительства: поручительство физлица или залог другого объекта недвижимости.
Сумма кредита зависит не только от платежеспособности, но и от обеспечения. Дополнительное обеспечение будет снято после подтверждения завершения строительства и регистрации залога построенного дома в пользу банка.
— Какими документами можно подтвердить расходы по первоначальному взносу и их срок давности?
Если вы уже начали строительство, подтвердить первоначальный взнос или его часть можно чеками, квитанциями и другими платёжными документами, которые подтвердят покупку стройматериалов или оплату работ. Не принимаются: расписки, договоры займа, дарения, векселя, пожертвования.
— У меня есть другая недвижимость. Подойдёт ли она в качестве залога?
Да. В качестве залога можно использовать:
- жилое помещение;
- нежилой дом;
- квартиру или её часть;
- жилой дом или его часть;
- дом с земельным участком.
— Я пенсионер. Мне одобрят рефинансирование ипотеки?
На момент погашения кредита заёмщику должно быть не больше 75 лет. Если вам, к примеру, 68, вы можете взять кредит на покупку жилья на 7 лет.
— Какие дополнительные расходы будут при оформлении ипотеки?
В зависимости от типа недвижимости и выбранного набора услуг, при оформлении кредита потребуется оплата:
- Отчет об оценке залогового объекта — от 2 000 рублей в зависимости от региона и оценочной компании
- Страхование залогового объекта (на приобретаемую квартиру) — зависит от размера кредита
- Страхование жизни и здоровья заемщика (не обязательно, но снижает ставку по кредиту) — зависит от размера кредита
- Государственная пошлина за регистрацию сделки в Росреестре — 2 000 рублей при самостоятельной регистрации или 1 400 рублей при электронной регистрации
- Аренда банковской ячейки (при покупке вторичного жилья за наличные) или оплата сервиса безопасных расчетов — от 2 000 рублей
Стоимость услуг приблизительная. Точную стоимость уточняйте на сайтах соответствующих сервисов.